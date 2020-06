A Direção-Geral da Saúde assumiu, esta terça-feira, que Portugal tem «todas as condições» para receber a fase final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões de futebol.

«A DGS está envolvida no apoio à candidatura portuguesa à organização da ‘final a oito’ da Liga dos Campeões», refere a autoridade de saúde do Governo, em comunicado, considerando que «estão reunidas todas as condições para o acolhimento do referido evento em Portugal», fruto do «trabalho que tem sido desenvolvido com a FPF e a Liga e da experiência do desenrolar da principal competição de futebol nacional».

A final a oito, tal como o Maisfutebol noticiou, tem Lisboa como forte hipótese, para os jogos dos quartos de final, meias-finais e final, todas as eliminatórias a um só jogo e com estádios sem público.

A final da principal competição continental de clubes, que se encontra nesta altura na segunda mão dos oitavos de final, estava marcada para Istambul, Turquia.

O Comité Executivo da UEFA vai reunir na quarta e na quinta-feira para decidir o desfecho das competições europeias.