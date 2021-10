O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou hoje a constituição de uma empresa para a centralização dos direitos audiovisuais dos campeonatos profissionais.

Pedro Proença considerou que «este passo foi o maior dado nos últimos 20 anos nesta indústria».

De recordar que na cimeira ocorrida na Alfândega do Porto, a 2 de setembro, os presidentes dos clubes das duas Ligas profissionais de futebol acordaram a criação de um plano para pôr em prática a centralização de direitos televisivos.

O presidente da LPFP falou durante as cerimónias de assinatura de um memorando de entendimento com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance) e de entrega do certificado ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção.