O Sp. Braga já encontrou substituto para Rui Casaca, que deixou o clube por motivos pessoais. O escolhido é Acácio Valentim, antigo team-manager do FC Porto e que nas últimas três temporadas trabalhou nos chineses do Shanghai SIPG.

Acácio Valentim vai assumir um cargo de direção da SAD, embora com algumas diferenças em relação ao que fazia Rui Casaca: vai ser menos técnico e mais operacional, fazendo a ligação entre todas as estruturas e as várias equipas séniores, sendo nesse sentido responsável por todo o futebol profissional: ou seja, da equipa principal, da equipa B e dos sub-23.

Refira-se que o novo diretor executivo da SAD bracarense vai começar a trabalhar de imediato, preparando já a próxima temporada e operacionalizando a época das várias equipas.

Acácio Valentim, de 45 anos, e natural do Porto, está há mais de vinte anos ligado ao futebol. Licenciado em Relações Públicas, entrou no FC Porto em 1999 como gestor do departamento de comunicação e imagem, mas logo no ano seguinte foi promovido a assessor de imprensa, cargo que desempenhou durante cinco anos.

Após ter sido o assessor nos anos dourados dos triunfos na Taça UEFA e na Liga dos Campeões, foi novamente promovido, desta vez a team-manager da equipa principal, cargo que desempenhou durante 12 anos.

Nessa altura tornou-se uma peça fundamental da estrutura operacional da equipa e ganhou a confiança de vários treinadores, entre os quais André Villas-Boas e Vítor Pereira, com quem trabalhou na China.