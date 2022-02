A final da Taça da Liga gerou mais de 26 mil euros em multas, sendo que a fatia maior será o Sporting a pagar.

A equipa leonina, que conquistou o troféu, recebeu três multas por comportamento incorreto do público. O Sporting terá de pagar 10.200 euros pelo arremesso de uma tocha na direção do banco do Benfica, mais 7.010 pelo arremesso de outro material pirotécnico, e ainda 1.020 euros por causa de uma garrafa de água atirada também ao banco do Benfica, para além de cânticos considerados insultuosos.

Ao Benfica foi aplicada uma multa, de 8.290 euros, também por comportamento incorreto do público, e em concreto pelo uso de material pirotécnico.

De recordar que, tal como o Maisfutebol já escreveu, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu procedimentos disciplinares a Luisão e Hugo Viana, dirigentes de Benfica e Sporting, respetivamente, por causa de um desentendimento no túnel.