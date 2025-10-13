O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, esta segunda-feira, processos disciplinares à FC Porto SAD, ao seu presidente André Villas-Boas e a Vangelis Pavlidis.

O avançado grego do Benfica está sob alçada disciplinar após o FC Porto ter feito uma exposição na sequência da cotovelada a Gabri Veiga, nos instantes iniciais do clássico do Estádio do Dragão, a 5 de outubro, a contar para a 8.ª jornada da Liga.

Por sua vez, Villas-Boas tem um processo após ter sido alvo de uma queixa do Sporting, após declarações do líder dos azuis e brancos, à margem da Gala Portugal Football Globes, que, segundo os leões, atentam contra a honra de Frederico Varandas e a reputação da SAD leonina.

Recorde-se que Villas-Boas denunciou um encontro secreto entre Varandas e o presidente da FPF, Pedro Proença, para discutir o mapeamento clubístico da instituição.

Já a SAD do FC Porto tem um processo disciplinar aberto por queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), devido às acusações ao árbitro Vítor Ferreira, no site e nas redes sociais do clube, após a sua atuação na derrota da equipa B dos dragões frente ao Torreense, a 5 de outubro, em jogo da 7.ª jornada da II Liga.