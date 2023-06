O Conselho de Disciplina condenou a SAD do FC Porto a pagar uma multa de 2.550 euros, devido a um artigo do Porto Canal sobre o jornalista Rui Santos.

O processo resultou de uma exposição apresentada pelo próprio comentador da TVI/CNN Portugal, que contestava algumas informações de carácter particular que estavam incluídas no texto (tanto suas, como de pessoas próximas).

O processo foi instaurado a 9 de maio, e a 20 do mesmo mês a Comissão de Instrutores devolveu-o ao Conselho de Disciplina com proposta de acusação.

Foi agendada uma audiência disciplinar, mas esta acabou por ser anulada, uma vez que houve «confissão integral e sem reservas» da arguida, a SAD do FC Porto.

O Conselho de Disciplina aplica assim uma multa de 2.550 euros, com base no artigo 127.º, relativo à inobservância de outros deveres, com ligação depois ao nº1 do artigo 19.º, que refere que «as pessoas e entidades sujeitas à observância das normas previstas neste Regulamento devem manter conduta conforme aos princípios desportivos de lealdade, probidade, verdade e retidão em tudo o que diga respeito às relações de natureza desportiva, económica ou social».