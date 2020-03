A suspensão de seis meses anunciada nesta quinta-feira, pela Comissão Disciplinar da Liga francesa, inclui Gelson Martins na lista de internacionais portugueses que enfrentaram castigos pesados ao longo da carreira.

O extremo do Mónaco foi punido por dois empurrões a Mikael Lesage, árbitro do jogo com o Nîmes, da Taça de França.

O castigo de Gelson Martins fica por metade daquele que lidera este registo de internacionais portugueses, e que pertence a Sá Pinto. A 26 de março de 1997 o então jogador do Sporting foi ao Estádio Nacional e agrediu o selecionador, Artur Jorge.

Sá Pinto teve de cumprir um ano de suspensão, ainda que a meio desse ano tenha protagonizado uma transferência para a Real Sociedad.

Três anos depois a Seleção Nacional cai nas meias-finais do Europeu, frente à França, e o penálti assinalado por mão na bola de Abel Xavier provoca um misto de frustração e indignação na equipa das quinas, com o árbitro Gunter Benko como alvo.

O próprio Abel Xavier é suspenso inicialmente por nove meses, mas o Tribunal Arbitral de Desporto reduz depois o castigo para seis. Nuno Gomes e Paulo Bento foram suspensos por oito e seis meses, respetivamente, mas as penas tiveram um mês de redução posteriormente.

Dois anos depois, no Campeonato do Mundo, Portugal encerra a participação logo na fase de grupos, depois de uma derrota com a (co)anfitriã Coreia do Sul. João Pinto protagoniza uma entrada muito dura sobre Ji-Sung Park, logo ao minuto 27, e vê o cartão vermelho, exibido pelo árbitro argentino Ángel Sánchez, a quem depois dá um soco na zona do estômago. O internacional português, que nesse verão deixou o Benfica e assinou pelo Sporting, cumpriu quatro meses de suspensão.

E já que se fala de João Pinto, vale a pena recuar até 3 de janeiro de 1998, dia em que o FC Porto venceu o Benfica por 2-0, nas Antas.

Paulinho Santos e João Pinto andaram «pegados» uma vez mais e foram expulsos ao minuto 64. O então jogador do Benfica acabou com uma fratura no maxilar, e o médio portista ficou suspenso até o rival voltar, por decisão do Conselho de Justiça. Foram três meses de paragem para ambos.

Esse foi também o tempo de suspenso imposto a Fernando Mendes, que a 28 de fevereiro de 1997, quando era jogador do FC Porto, agrediu um bombeiro numa visita ao Estrela da Amadora. Um castigo aplicado apenas um ano depois.

O atual treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, também enfrentou um castigo pesado já na parte final da carreira. A 21 de março de 2006, quando era jogador do Standard de Liège, cuspiu num adversário e atirou a camisola na direção de um dos árbitros. Por este comportamento teve de cumprir quatro meses de suspensão.

Outro internacional português suspenso por um incidente com um árbitro foi Dyego Sousa, ainda que o incidente tenha ocorrido em 2016, antes de o jogador entrar nas opções da equipa das quinas.

Então ao serviço do Marítimo, o avançado agrediu um árbitro assistente durante um jogo de pré-época com o Tondela. Foi inicialmente suspenso por nove meses, mas o castigo foi reduzido depois para seis.