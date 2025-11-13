A difícil vitória do Sporting nos Açores diante do Santa Clara (2-1), no último sábado, resultou numa lista infindável de castigos, os mais pesados para os açorianos, depois de se confirmarem as tentativas de agressão a Pedro Gonçalves e ao presidente Frederico Varandas.

O relatório do árbitro confirma a tentativa de agressão de Henrique Silva a Pote e o jogador do Santa Clara foi suspenso por um jogo e multado em 306 euros.

«No final do jogo, quando as equipas regressavam aos balneários, o jogador visitado n.º 94 - Henrique dirigiu- se ao jogador visitante n.º 8 Pedro Gonçalves, que estava na entrada do corredor de acesso ao balneário visitante e, após uma troca de palavras impercetíveis, tentou agredi-lo com um soco, sem o atingir», lê-se na descrição do relatório do delegado da Liga.

Quanto ao caso de Frederico Varandas, o relatório confirma o arremesso de uma garrafa de plástico na direção do presidente do Sporting, logo após o Sporting marcar o segundo golo. Neste caso, foi o Santa Clara que foi sancionado com uma multa de 1.224 euros por «comportamento incorreto do público».

«Após o segundo golo do Sporting, aos 90+4 minutos, os adeptos visitados instalados na bancada central poente, setor 4, fora da ZCEAP, identificados com camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube, atiraram uma garrafa de plástico com água sem tampa, na direção do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que se encontrava no camarote presidencial. A garrafa atingiu-o, molhando a roupa com a água», refere também o delegado da Liga.

Neste segundo caso, o Conselho de Disciplina teve em consideração, como atenuante, o facto do Santa Clara ter avançado com um pedido de desculpa.

Mas houve ainda mais castigos, na sequência da confusão sobre o relvado no final do jogo. Luís Neto, adjunto de Rui Borges, foi suspenso por 30 dias e multado em 604 euros, tal como outros três elementos da equipa do Santa Clara: o team manager Rafael Andrade (30 dias), o fisioterapeuta André Rocha (30 dias) e o coordenador de scouting Diogo Fonseca (15 dias).

«Após o final do jogo, quando as equipas regressaram aos balneários, gerou-se uma altercação entre vários elementos das duas equipas, provocado pelo agente desportivo visitante, Luís Neto, que se dirigiu ao treinador visitado [Vasco Matos] de uma forma agressiva a gritar: ‘Não treinas mais ninguém, só treinas aqui, queres o quê car****?’», lê-se ainda no relatório do delegado da Liga.

Somadas todas as multas, os açorianos têm 7.021 euros para pagar, enquanto os leões tiveram um prejuízo de 15.229 euros.

No mapa de castigos, os três jogadores expulsos no decorrer do jogo, Adriano, Sidney Lima e Maxi Araújo, foram todos suspensos por um jogo.