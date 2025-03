O FC Porto foi multado pelos incidentes no túnel do Dragão no jogo em que recebeu o Estrela da Amadora, em dezembro de 2024, num incidente que envolveu o presidente André Villas-Boas que também vai ter de abrir os cordões à bolsa.

Um incidente que foi, desde logo, denunciado pelo treinador do Estrela, José Faria, que compareceu na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo sob escolta policial e a falar numa «confusão tremenda no túnel».

Ora, mais de três meses depois, chegou o verdito do Conselho de Disciplina da FPF a condenar o FC Porto a uma multa de 6.630 euros devido ao «incumprimento de deveres de organização» e outra de 8.874 euros por «falta de colaboração com a justiça desportiva».

Já o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que viu a pena atenuada por «bom comportamento», terá de pagar também 120 euros por «inobservância de outros de deveres».

Recordamos que neste jogo, o FC Porto, ainda sob o comando de Vítor Bruno, acabou por vencer o Estrela por 2-0, com golos de Nico González (13m) e Gonçalo Borges (90+4m).