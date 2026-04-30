Hugo Vieira, antigo central e atual vice-presidente do Sp. Braga, foi suspenso por doze meses, com metade da pena suspensa por um período de um ano, depois de se ter envolvido em agressões no final de um jogo de sub-23 com o Leixões, a 30 de setembro de 2025. O clube minhoto vai recorrer da decisão do Conselho de Disciplina.

Além da suspensão, Hugo Vieira, antigo central do Sporting. Sampdória, Sp. Braga e Vitória, foi também condenado a pagar uma multa de 2.193 euros. No mesmo processo, Ricardo Gomes, adjunto da equipa de sub-23 do Sp. Braga, também foi suspenso, neste caso, por seis meses e multado em 612 euros, enquanto Pedro Campos Ribeiro, coordenador de scouting do Leixões, foi absolvido.

Os incidentes terão ocorrido depois de um jogo para a Liga Revelação e estão descritos num relatório de um dos delegados do jogo que fala numa «troca de agressões, empurrões e insultos» entre Hugo Vieira e Pedro Campos Ribeiro, no parque de estacionamento, já fora do estádio.

«O arguido Hugo Vieira atingiu corporalmente Gustavo Semelhe com os seus punhos fechados e desferiu-lhe joelhadas. Entretanto, o arguido Pedro Campos começou a correr, procurando esquivar-se, mas o arguido Hugo Vieira alcançou-o, puxando e torcendo o colar que Pedro Campos trazia ao pescoço, apertando-o com força e segurando-o», lê-se no acórdão do processo disciplinar que também menciona as ações de Ricardo Gomes.

«Quando o arguido Pedro Campos se conseguiu libertar, o arguido Ricardo Gomes desferiu-lhe, com o seu punho fechado, um soco na zona na cabeça. As pessoas ali presentes – ARD, staff da SC Braga SAD, staff da Leixões SC SAD e pais de atletas – procuraram separar os envolvidos das agressões, tendo os arguidos Ricardo Gomes e Hugo Vieira abandonado o local», refere ainda o acórdão.

As vítimas associadas ao Leixões avançaram com queixas-crime e incluíram no processo atestados médicos que comprovam as agressões.

Hugo Viera foi condenado por «ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade» e por «ofensas corporais», mas o Sp. Braga confirmou que já avançou com um recurso.