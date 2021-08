Adel Taarabt vai estar disponível para ser opção para Jorge Jesus no jogo de estreia do Benfica na Liga, frente ao Moreirense, neste sábado.

Apresar de ter sido expulso na final da Taça de Portugal, no último jogo oficial da época passada, ao médio marroquino foi instaurado um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este procedimento, que, segundo o Maisfutebol apurou, ainda está em fase de inquérito, faz com que o castigo fique suspenso no imediato.

Ao abrigo do regulamento disciplinar da FPF, que é aplicável nos jogos da Taça de Portugal, a abertura de um processo suspende automaticamente o castigo.

A situação motivou o desagrado de João Henrique, treinador dos cónegos, que na conferência de imprensa de antevisão declarou: «O Taarabt estava castigado e agora já não está. É sempre daquelas coisas que vão acontecendo. Nós, apesar de ficarmos sempre surpreendidos, não estranhamos porque no futebol português há estas coisas. Não percebo nada da parte jurídica, estou a falar de cor, mas tudo bem.»

Esclarecendo: o caso de Taarabt difere do de Helton Leite e de Lucas Piazon, que também foram expulsos na final da Taça. O guarda-redes do Benfica irá cumprir o jogo de castigo em Moreira de Cónegos, enquanto o médio ofensivo do Sp. Braga já cumpriu castigo no jogo da Supertaça frente ao Sporting. A abertura do inquérito ao médio marroquino decorre da gravidade dos incidentes, o que pressupõe uma punição superior a um jogo. Recorde-se que, na sequência da expulsão por agressão a Piazon, o jogador do Benfica se envolveu numa troca de empurrões com Eduardo, treinador de guarda-redes da equipa do Sp. Braga.

Desta forma, dada a fase em que se encontra o processo, Taarabt e o Benfica ainda poderão apresentar a sua versão dos factos e só posteriormente haverá uma decisão. Até lá, o jogador está disponível para Jorge Jesus.

A começar já amanhã, em Moreira de Cónegos, no jogo da 1.ª jornada da Liga, que tem início marcado para as 18 horas.