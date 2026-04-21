A reportagem «Inclusivo, adaptado e inspirador: assim é o autêntico Desporto Plural», publicada no Maisfutebol, da autoria do jornalista Rui Almeida Santos, foi premiada na 14.ª edição do Prémio de Imprensa Desporto com Ética, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), e pela Associação dos Jornalistas do Desporto (CNID).

Tendo como ponto de partida o projeto Desporto Plural, promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o trabalho aborda os desafios e as conquistas de pessoas portadoras de deficiência, que têm na prática desportiva um meio importante para melhorarem a sua saúde e poderem almejar uma integração social mais efetiva.

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A reportagem alcançou o segundo lugar na categoria Imprensa Desportiva e/ou Imprensa Generalista, que premiou igualmente os trabalhos «"Vivia para apostar a destruí a carreira". De futebolista a apostador, o caminho é a descer», do jornalista Diogo Cardoso Oliveira, do Público; e «"Obrigavam-me a roubar para não morrer": refugiados em Portugal, o futebol da salvação», da autoria de Pedro Jorge da Cunha, Pedro Filipe Maia e Humberto Ferreira, do ZeroZero.

Foram ainda distinguidos trabalhos nas categorias de Imprensa Regional e de Rádio e Televisão.

O Prémio de Imprensa Desporto com Ética tem como objetivo distinguir os melhores trabalhos jornalísticos que promovem os valores da ética no desporto.

A 14.ª edição, que reuniu trabalhos publicados durante o ano de 2025, contou com 70 candidaturas.