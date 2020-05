A Associação de Futebol de Ponta Delgada afirmou, esta segunda-feira, querer uma «discriminação positiva» para que o virtual campeão de futebol dos Açores, o Rabo de Peixe, suba ao Campeonato de Portugal (CP).

Na última semana, à Lusa, fonte das estruturas regionais do futebol nacional afirmou que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reuniu com as associações e informou que não ia haver subidas dos campeonatos distritais aos nacionais.

«Mais do que avaliarmos se a decisão foi boa ou má [de não haver subidas], há que encontrar uma solução, uma medida, a bem da verdade desportiva. Essa medida passa por comportar uma decisão de discriminação positiva para o Rabo de Peixe», afirmou o presidente da AF Ponta Delgada, Robert Câmara, à Lusa.

Câmara defende que, uma vez que o Rabo de Peixe assegurou matematicamente o título de campeão regional dos Açores, merece ser privilegiado aquando das desistências que «certamente» vão acontecer no CP.

«Há que privilegiar a subida do Rabo de Peixe. Há um limite diferenciador na realidade do Rabo de Peixe com os demais. É o único que garantiu o primeiro lugar na sua prova e merece solução diferente», notou, frisando a possibilidade de haver vagas no CP, fruto das subidas de dois clubes à II Liga e da ainda incógnita sobre se descem emblemas das ligas profissionais, no caso da II Liga.

O dirigente insular afirmou que a associação que preside promoveu uma primeira reunião entre as 22 associações de futebol do país, que continuam a reunir para debater vários temas, incluindo os critérios para preencher as vagas que possam vir a acontecer no CP. Contudo, Câmara não entrou em detalhes sobre a defesa que faz desses mesmos critérios. Destacou, contudo, que uma «boa maioria das outras associações» demonstrou solidariedade com a situação do clube micaelense.