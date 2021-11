O jovem jogador do AC Milheirós, Miguel Sousa, foi transportado ao hospital no domingo depois de uma agressão de um adversário na receção ao Gondim, da nona jornada da série 1 da Divisão de Honra da AF Porto, denunciou o clube vermelho e branco.

Miguel Sousa, de 22 anos, já fez, segundo nota oficial do clube na noite de domingo, os exames médicos necessários, estando a «aguardar resultados». O jogador do Gondim foi expulso na sequência do lance.

«O nosso atleta Sousa, que hoje [domingo] foi barbaramente e covardemente agredido por um atleta da equipa de adversária e que o levou a ser transportado pelo INEM ao hospital, encontra-se neste momento estável e medicado a aguardar resultados dos exames já feitos», começou por referir o AC Milheirós», repudiando o «ato criminoso» e confiando «que o agressor será castigado pela justiça desportiva e criminal, como também pelo clube que representa».

«Da nossa parte será dado o todo apoio necessário ao nosso atleta, e desejamos que recupere rapidamente a sua vida normalmente», concluem.

O AC Milheirós recebeu e venceu o Gondim, por 2-1.