O Tirsense vai acompanhar o Salgueiros na subida ao Campeonato de Portugal, beneficiando do facto de a AF Portalegre ter renunciado à vaga, como já tinha feito, aliás, na temporada passada.

Os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol dizem que, em caso de desistência de um clube, a sua vaga no Campeonato de Portugal será ocupada por uma equipa indicada pela associação distrital com mais clubes seniores inscritos, que no caso, é a AF Porto.

A Associação de Futebol do Porto já tinha apontado que Salgueiros e o Tirsense eram as equipas com maior número de pontos nas duas séries, com vantagem para o clube portuense (57 pontos contra 51).

Apesar de a AF Porto ainda não ter anunciado publicamente os clubes promovidos, fonte do Tirsense disse ao Maisfutebol que o clube já tinha sido informado da subida há alguns dias, esperando apenas que o prazo terminasse (o que aconteceu na segunda-feira) para que a decisão fosse formalizada.

A formação de Santo Tirso está agora a organizar para o próximo sábado uma caravana pelo concelho para comemorar o regresso aos nacionais.