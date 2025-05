O Sport Alenquer e Benfica denunciou, esta sexta-feira, que alguns jogadores foram alvo de agressões após a vitória de domingo, na visita à Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais (2-1).

Segundo o emblema de Alenquer, parte da comitiva foi vítima de uma «emboscada» feita por jogadores da formação de Negrais, isto já depois da saída da equipa de arbitragem e da polícia. Os atletas terão sido agredidos e ainda roubados.

«Vergonha sem limites em Negrais! É com revolta que o Sport Alenquer e Benfica tomou conhecimento das inexplicáveis agressões à nossa comitiva, no final do jogo de futebol de seniores em Negrais, no passado Domingo, sem que nada justificasse a violência de que fomos alvo», lê-se no comunicado do Alenquer e Benfica nas redes sociais, acompanhado de fotografias que mostram agressões na cabeça dos atletas.

«A criminosa emboscada feita em grupo por atletas federados da própria Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais, nas instalações desportivas desta associação desportiva, cuidadosamente planeada para após a saída da equipa de arbitragem, da polícia e dos nossos adeptos, apanhou totalmente desprevenida a comitiva do nosso clube, com alguns dos nossos restantes atletas, que tranquilamente saiam das instalações, a serem violentamente esmurrados, pontapeados no chão, assim como roubados de alguns bens», acrescenta a nota.

O Alenquer e Benfica condenou as «agressões premeditadas» e apontou que aguarda as «consequências exemplares internas» no Negrais, após o episódio de «violência inexplicável e gratuita».

Entretanto, os jogadores da equipa de Alenquer foram assistidos no Hospital Amadora-Sintra e no Hospital de Vila Franca de Xira. Os atletas continuam a ser acompanhados e um deles teve mesmo de ser operado devido a um descolamento de retina.

Ainda de acordo com o Alenquer e Benfica, a polícia foi chamada ao local e tomou conhecimento dos factos.

Alenquer e Benfica e Negrais competem na Série 1 da 3.ª divisão da AF Lisboa. O Negrais é 12.º classificado, com 34 pontos, mais um do que o Alenquer e Benfica, 13.º.