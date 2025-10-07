Distritais
OFICIAL: Antunes inicia carreira de treinador no Freamunde
Ex-Sporting e Paços de Ferreira vai treinar o clube da terra
Antunes está de volta a uma casa que conhece bem: o antigo internacional português foi anunciado, esta terça-feira, como o novo treinador do Freamunde.
Aos 38 anos, o antigo lateral-esquerdo vai ter a primeira aventura nos bancos e logo no clube onde fez toda a formação e pelo qual se estreou enquanto sénior.
Antunes terminou a carreira na temporada passada, ao serviço do Paços de Ferreira. Enquanto jogador, também representou Roma, Lecce, Leixões, Livorno, Panionios, Málaga, Dínamo de Kiev, Getafe e Sporting.
O Freamunde é oitavo classificado da Divisão de Elite da AF Porto.
