O Boavista vai falhar o segundo jogo seguido no quarto e último escalão da Associação de Futebol (AF) do Porto, confirmou fonte do clube à Lusa.

Os axadrezados deverão, por isso, enfrentar um processo do Conselho de Disciplina da associação distrital e correm o risco de serem desclassificados.

As panteras tinham encontro marcado com o Ventura às 20h00 desta quarta-feira, em Leça da Palmeira, mas o jogo foi anulado pela AF Porto. O encontro da primeira jornada do campeonato até já deveria ter sido disputado no fim de semana de 13 e 14 de setembro, contudo, tinha sido adiado.

Além desta partida, a receção ao Águias de Gaia, da segunda ronda, foi transferida de 21 de setembro para 30 de novembro. Já o duelo da terceira jornada, a visita ao Panteras Negras FC - fundado em julho por adeptos contestatários da atual direção e cuja designação faz referência à claque e ao nome original do Boavista – foi também anulado pela AF Porto, que castigou o Boavista com derrota por falta de comparência (3-0).

A derrota administrativa é um cenário enquadrado através do sexto ponto do 58.º artigo do regulamento disciplinar da AF Porto, que também se aplicará na visita ao Ventura. «É equiparada à falta de comparência a situação em que um clube, às 12h00 do último dia útil anterior a um jogo, não tiver inscrito um número suficiente de jogadores que o possam representar, podendo a AF Porto proceder à desmarcação do jogo.»

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o Boavista deverá enfrentar um processo disciplinar para avaliar se os seus dois embates se enquadram em faltas de comparência. Caso se verifique falta de comparência injustificada em dois jogos oficiais seguidos ou três interpolados, o clube infrator é desclassificado da prova em que está inserido e multado em 600 euros.

O presidente do Boavista, Rui Garrido Pereira, disse à Lusa que recebe «desde o primeiro instante promessas da SAD» sobre o levantamento dos impedimentos, mas não controla o processo, em que «não há diferença entre clube e SAD para a FIFA».

«O Boavista está a ser fortemente prejudicado por uma realidade em que não tem qualquer responsabilidade e que afeta ainda o futebol de formação. O número de atletas na academia do clube aumentou significativamente este ano, mas os impedimentos de inscrição levaram-nos a ter de anular a criação da equipa C de sub-17, que era maioritariamente constituída por atletas mais novos».

O clube ainda não competiu na atual temporada, ao contrário da SAD, 18.ª e última classificada da divisão principal da AF Porto, que já perdeu fora com Nogueirense (2-0) e Rio Tinto (2-0), para a quarta e sextas rondas, e visita pelas 20h00 o Aliados de Lordelo, num encontro em atraso da segunda jornada.

A SAD liderada por Fary Faye tem alinhado com antigos e atuais atletas da respetiva equipa de sub-19, da II Divisão nacional daquele escalão, e continua a tentar desbloquear as restrições da FIFA - uma incide sobre três períodos de inscrição e quatro têm duração ilimitada -, que já tinham vigorado em anos anteriores e reapareceram entre março e agosto, impossibilitando, para já, a utilização dos reforços oficializados no verão.