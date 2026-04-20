A época 2025/26 no futebol nacional aproxima-se do fim e, nos campeonatos das associações distritais, as decisões de títulos, subidas, permanências e descidas começam a ganhar forma. E há já vários clubes que, nas principais ligas de cada distrito/região, já garantiram o direito desportivo a competir no Campeonato de Portugal (CP) de 2026/27.

Depois de um fim de semana de mais uma jornada entre sábado e domingo, há mais dois clubes que garantiram o título distrital. Aconteceu na AF Aveiro e na AF Portalegre.

As decisões de subida ao CP ainda estão em aberto em 14 das principais divisões de cada distrito.

Veja, na galeria associada, os clubes já campeões distritais e com direito desportivo a jogar o CP em 2026/27.