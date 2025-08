O Grupo Desportivo Fabril anunciou esta sexta-feira que vai competir «sob protesto» na 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal enquanto não tiver resposta a um processo disciplinar movido contra a União Futebol Comércio e Indústria.

O processo foi aberto a 17 de abril na sequência de uma participação do Fabril, mas foi enviado para a Comissão de Instrução Disciplinar da FPF que ainda não se pronunciou sobre o caso.

«Dado que o referido organismo ainda não conseguiu apresentar uma deliberação sobre o Processo Disciplinar supra indicado, e porque as competições seniores de futebol estão prestes a iniciar, não temos outra alternativa que não seja competir sob protesto até que seja divulgado o resultado desta instrução disciplinar para salvaguardar os interesses do Grupo Desportivo Fabril junto das Entidades competentes», escreve o clube do Barreiro numa nota publicada nas suas plataformas.