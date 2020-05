O Olhanense ameaça não se inscrever no Campeonato de Portugal em protesto por não ter podido disputar o acesso à II Liga, apesar de ser líder da Série D.

«Se não for integrado na II Liga, como é seu direito, por respeito à sua cidade e às suas gentes, o Olhanense não aceita ser relegado para a quarta divisão [ndr.: a decisão da FPF deixa o Olhanense no terceiro escalão], depois de ter terminado em primeiro lugar no campo», afirmou ao Maisfutebol Luís Torres, presidente da SAD dos algarvios.

Esta possível desistência do Olhanense poderá resolver um problema grande à Associação de Futebol do Porto: por ser a maior do país, é a única com duas séries de subida, sendo que só pode indicar um clube para subir ao Campeonato de Portugal. O que significa que um campeão de uma das duas séries teria de não subir.

Ora, os regulamentos da Federação dizem que, em caso de desistência de um clube, a sua vaga no Campeonato de Portugal será ocupada por uma equipa indicada pela associação distrital com mais clubes seniores inscritos. Neste caso, a vaga será ocupada por uma equipa indicada pela AF Porto, que é a maior do país e, curiosamente, a única a ter duas séries de subida.



A este propósito, realizou-se nesta sexta-feira uma reunião da AF Porto para decidir qual o clube a indicar ao Campeonato de Portugal, sendo que Salgueiros e Tirsense são os líderes das respetivas séries de acesso – com os salgueiristas a levarem vantagem por terem mais pontos. Este problema poderá nem chegar a existir, caso se confirme a desistência do Olhanense, que abrirá uma vaga adicional para o outro clube.



Para já, em comunicado, a AF Porto destaca apenas os dois clubes que lideravam as respetivas séries na altura da interrupção da competição: «De qualquer forma, é imperativo apurar os primeiro e segundo classificados para, se for caso disso, ser informada a FPF dos clubes que ascendem ao Campeonato de Portugal para a próxima época desportiva.»



«Deve a Associação de Futebol do Porto ter como linha orientadora os mesmos critérios de mérito desportivo», pode ler-se, antes da conclusão: «Assim, a Direção da Associação de Futebol do Porto, reunida em reunião ordinária no dia 08.05.2020, deliberou, por unanimidade que, no Campeonato d'Elite Pro Nacional, na época 2019/2020, considerar os líderes das séries 1 e 2 desse campeonato, por reconhecimento de mérito desportivo, os dois clubes com maior número de pontos, a saber: SÉRIE 1: com 57 pontos, o S. C. Salgueiros Futebol, SAD; SÉRIE 2: com 51 pontos, o Futebol Clube Tirsense.»



[artigo atualizado]