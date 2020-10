Três meses depois de se ter despedido da I Liga com uma derrota em Portimão, o Desportivo das Aves voltou a competir. Depois de todos os problemas criados no período da SAD do chinês Wei Zhao e da administradora Estrela Costa, o clube teve de ser refundado e iniciar o seu percurso desportivo no escalão mais baixo da AF Porto.



O Desportivo das Aves pediu o adiamento das duas primeiras jornadas e estreou-se neste domingo com uma vitória por 4-0, frente ao Invicta Sport Club. No mesmo palco onde, a 21 de julho, recebeu e perdeu contra o Benfica por 4-0 para a I Liga.



Capela, Jojo e André Gouveia, além de um autogolo de um defesa gaiense, deram aos pupilos do treinador Bruno Alves a primeira vitória na II Divisão da AF Porto.



Pedro Grosso, o médico que voltou ao Aves por amor, foi um dos jogadores utilizados neste regresso à competição.