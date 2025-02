Um encontro entre o Juventude de Gaula e o Xavelhas, da 1.ª Divisão da AF Madeira, foi suspenso aos sete minutos da segunda parte depois de um jogador suplente ter atirado o árbitro assistente ao chão, na sequência de uma expulsão.

O jogo aconteceu neste sábado. A equipa de arbitragem decidiu dar por terminada a partida mais cedo alegando falta de condições de segurança. A PSP teve mesmo de entrar em campo para serenar os ânimos.

O Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira (NAFRAM) lamentou o sucedido, em defesa do árbitro agredido.

«O NAFRAM considera este incidente de extrema gravidade, assim como todos os comentários de injúrias e incitação ao ódio que proliferam nas redes sociais, e espera que as entidades competentes tomem as medidas necessárias para assegurar a devida responsabilização dos envolvidos, bem como para evitar a repetição de situações semelhantes no futuro», pode ler-se no comunicado do NAFRAM.

O Juventude de Gaula, clube do jogador agressor, contestou a decisão de interromper a partida. «Apesar dos incidentes, o CSJG entende que não havia motivo nem fundamento para terminar o jogo desta maneira. Por conseguinte, o CSJG procurará junto das entidades competentes apurar a verdade dos factos e, dessa forma, retomar o jogo em prol da verdade desportiva», dizem.