O FC Macieirense recorreu às redes sociais para denunciar um «ato grave de racismo» que terá ocorrido no decorrer do embate com o AD Argoncilhe, em jogo dos Distritais de Aveiro.

O clube de Oliveira de Azeméis aponta o dedo a um dos árbitros auxiliares do jogo que, segundo o clube, terá gritado, após o segundo golo do Argoncilhe, na direção do jogador Fortes as seguintes palavras: «Estás a falar para quem? Vais já com o c*******. Voltas a falar assim para mim, meto-te ká fora, preto de m****.»

O jogo acabou por ser interrompido antes do intervalo e o Macieirense manifestou, entretanto, total solidariedade para com o seu atleta.

«Aqui não está em causa se o atleta é do Macieirense ou do Argoncilhe. Este ato condenável não pode acontecer num recinto desportivo ou em lado nenhum! Ao nosso atleta Fortes, mostramos a nossa total solidariedade e força neste momento lamentável. Estamos contigo, Fortes!», lê-se ainda no comunicado do Macieirense.