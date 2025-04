O Vitória de Setúbal garantiu a subida à I Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, este domingo, ao vencer por 1-0 na visita ao Vinhense.

O avançado Pedro Catarino, melhor marcador da prova, com 39 golos, marcou o tento solitário da partida logo aos três minutos.

À 26.ª jornada – faltam quatro por disputar – o V. Setúbal lidera a II Divisão, com 71 pontos, mais seis do que o Cova da Piedade, que ainda discute o título de campeão. Os sadinos somam 23 triunfos, dois empates e apenas uma derrota.

«Sinto-me a pessoa mais feliz do mundo por ajudar o clube do meu coração e por pôr um sorriso na cara dos adeptos. Hoje festejamos, mas a partir de terça-feira, dia em que voltamos aos treinos, vamo-nos focar no objetivo de ser campeões», disse Paulo Catarino, citado pela agência Lusa.

Já o treinador Paulo Martins, agradeceu aos adeptos que «sofreram muito nestes últimos anos», os piores da história do clube. «Nunca nos deixaram sozinhos, acreditaram em nós e quisemos retribuir tudo aquilo que fizeram por esta equipa e por este clube.»

«Dedicamos esta conquista aos adeptos do Vitória e, sobretudo, aos sócios que têm sofrido muito nestes últimos anos e podem olhar para esta primeira subida como um sinal de esperança de que o clube iniciou um caminho de ascensão e que pode chegar ao objetivo de voltar aos campeonatos nacionais», disse, por sua vez, Francisco Alves Rito, eleito presidente há mês e meio.

Recorde-se que, no final da época passada, a Federação Portuguesa de Futebol reprovou a licença para o V. Setúbal participar na Liga 3. O emblema sadino, o sexto com mais participações na Liga, teve então de recomeçar do zero, no escalão mais baixo do futebol.