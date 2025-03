O Caçadores das Taipas confirmou, ao final do dia de domingo, que o guarda-redes Marco Pinto foi suspenso depois de ter agredido o árbitro Ricardo Ferreira, durante o jogo com o Arões, a contar para a 24.ª jornada da série B da Divisão de Honra, o segundo principal campeonato da Associação de Futebol de Braga (abaixo da Pró-Nacional e acima da 1.ª Divisão).

«Estamos a tomar as medidas necessárias para evitar que situações como esta voltem a ocorrer. De forma imediata, o atleta está suspenso de qualquer atividade relacionada com o clube», refere o Taipas, em comunicado divulgado nas redes sociais.

O clube da vila de Caldas das Taipas, do concelho de Guimarães, pediu desculpa a Ricardo Ferreira e à restante equipa de arbitragem, composta pelos assistentes Daniel Vale e André Duarte, bem como ao Arões, «um digno adversário».

Na sequência dos desacatos entre atletas ao minuto 70, o guarda-redes de 37 anos (que fez boa parte da formação no Sporting e passou por clubes como Aves, Mirandela ou 1.º Dezembro, entre outros) agrediu um jogador do Arões, foi expulso com cartão vermelho e dirigiu-se ao árbitro principal, agredindo-o, segundo registos em vídeo já tornados públicos. O trio de arbitragem recolheu ao balneário após a agressão e deu o encontro por terminado, quando o Arões, clube do concelho de Fafe, vencia por 1-0.

O Taipas expressou ainda «profunda consternação» pela agressão e defendeu que «não há justificação para qualquer tipo de violência dentro ou fora dos relvados», independentemente das circunstâncias. «Condenamos veementemente qualquer comportamento agressivo e reforçamos o nosso compromisso com o ‘fair play’ e a convivência pacífica entre os adeptos, atletas, equipa de arbitragem e todos os intervenientes do espetáculo que é o futebol», assinala ainda o clube

O Conselho de Arbitragem da AF Braga manifestou, em comunicado, o «mais profundo repúdio pela inaceitável e vergonhosa agressão sofrida pelo árbitro Ricardo Ferreira», a quem demonstrou «total solidariedade», pedindo que a agressão seja «severamente punida».

Entretanto, também no domingo, o Núcleo de Árbitros de Futebol do Cávado anunciou o boicote aos jogos da AF Braga até à adoção de medidas como policiamento obrigatório, depois da agressão ao árbitro Ricardo Ferreira. O boicote vai até ao final da época e estende-se aos jogos distritais de juniores e seniores até serem aplicadas medidas de reforço da segurança.

«O NAF Cávado vem, por este meio, boicotar a presença dos seus associados em todos os jogos das competições da AF Braga, até que medidas sérias sobre segurança nos encontros seniores e juniores sejam tomadas, nomeadamente a presença obrigatória de policiamento», refere o comunicado divulgado pelo núcleo sediado no concelho de Amares, através das redes sociais.

O organismo exigiu também o «aumento do número mínimo aceitável para segurança por assistentes de recinto desportivo», que, em jogos da AF Braga para a época 2024/25, é de dois elementos. Confirmou, ainda, a colaboração com a Associação de Árbitros de Futebol de Braga para negociar as exigências com a direção e o Conselho de Arbitragem da associação distrital.

A instituição manifestou ainda repúdio pela «inaceitável, inadmissível e vergonhosa» agressão sofrida por Ricardo Ferreira. «O respeito é fundamental e inegociável. O NAF Cávado esperará pelo desenrolar justo do processo de punição ao infrator pelos factos imputados por parte das autoridades competentes», lê-se ainda na nota.