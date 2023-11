A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou esta segunda-feira ao Ministério Público informações sobre as agressões que levaram à interrupção do jogo entre o Cabreiros e a AD Oliveirense, no passado domingo, em partida relativa aos distritais de Braga.

«Face à dimensão pública e repercussão de imagens difundidas em que são percetíveis agressões entre jogadores e de eventuais insultos de teor racista relatadas em comunicado pela equipa visitante, estando em causa ilícito criminal de natureza pública», refere a APCVD no comunicado que dirigiu ao Ministério Público.

O jogo, a contar para a 11.ª jornada da principal divisão distrital masculina sob a alçada da Associação de Futebol de Braga, foi interrompido pelo árbitro aos 80 minutos, quando a GNR entrou em campo para tentar pôr fim às agressões entre jogadores das duas equipas.

Tudo terá começado com uma falta sobre Daniel Alves, capitão da Oliveirense, que, já tinha um cartão amarelo e acabou por ser expulso, logo no início da confusão. Já depois de expulso, o jogador da Oliveirense agrediu Valtinho, capitão do Cabreiros. Depois foi a confusão geral, com os planteis das duas equipas a trocar agressões e insultos até à intervenção da GNR.