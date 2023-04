O Conselho de Disciplina (CD) da Associação de Futebol (AF) de Santarém puniu o guarda-redes do Marinhais, Francisco Lacão, com um ano de suspensão, na sequência das agressões no jogo de 5 de março, diante do Espinheirense, na 20.ª jornada da Série A do Campeonato Distrital da Segunda Divisão.

O guardião agrediu ao pontapé o avançado do Espinheirense, Gonçalo Martins, e, momentos depois, gerou-se uma enorme confusão no relvado, com os jogadores adversários a confrontarem Francisco Lacão, que ainda respondeu com novas agressões.

Na sequência deste incidente, recorde-se, o guardião pediu desculpa «a todos os intervenientes» e anunciou o final da carreira. Francisco Lacão estava suspenso preventivamente e esse período vai ser tido em conta no castigo agora aplicado, informou a o CD da AF Santarém.

Além da suspensão ao guarda-redes, o Marinhais foi castigado com uma derrota por 3-0, uma multa de trezentos euros e um jogo à porta fechada.

Recorde-se que o jogo, que se disputou em casa do Marinhais, terminou com vitória do Espinheirense por 2-0.