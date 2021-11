O Serpense, clube da AF Beja, anunciou nesta quinta-feira a contratação de Cicinho, defesa brasileiro de 34 anos que regressa à Europa, onde jogou duas épocas e meia, sempre em Espanha.

Formado no Osvaldo Cruz e com passagens pelo Santo André, Palmeiras ou Bahia, no Brasil, Cicinho jogou duas épocas no Sevilha e meia no Numancia.

Apesar de ter feito apenas 31 jogos pelo Sevilha, todos na primeira época no clube, o palmarés de Cicinho conta com uma Liga Europa… conquistada ao Benfica.

O brasileiro não fez qualquer jogo nessa época, mas foi suplente não utilizado na meia-final, diante do Sevilha, o que lhe vale a conquista do troféu.