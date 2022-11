«Ainda não penso em acabar a carreira, mas seria um final em grande se tivesse a oportunidade de jogar com o meu filho.»

Em abril deste ano, quando foi protagonista do «Conto Direto» do Maisfutebol, Hugo Machado assumia o desejo de ter a oportunidade de jogar com o filho. Quase oito meses depois, o sonho foi concretizado.

Neste domingo, o médio de 40 anos jogou ao lado do filho, com a camisola do Oriental.

O jogador formado no Sporting foi titular pelo emblema de Marvila, frente ao Olivais e Moscavide, e viu o filho, também chamado Hugo, entrar a dez minutos do fim.

«Já o tinha visto a aquecer e pensei que o sonho se ia concretizar. Depois ele ainda esteve ali uns minutos na linha lateral. Assim que ele mete o pé dentro de campo, não deu para aguentar. Chorei baba e ranho. Os adversários nem estavam a perceber, e vieram ter comigo a perguntar o que se passava. Expliquei, e alguns até ficaram com as lágrimas nos olhos também», conta Hugo Machado (o sénior) ao Maisfutebol.

O Oriental venceu no reduto do Olivais e Moscavide por 3-0, em jogo da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa. Hugo Machado, de 40 anos, cumpre a segunda época no histórico emblema de Marvila. O filho, de 18 anos, integra a equipa de sub-19 (pela qual jogou na véspera, de resto), mas foi chamado à equipa principal, tendo assim a oportunidade de partilhar o relvado com o pai.

[Créditos da fotografia: Luís Carvalho]