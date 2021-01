«Quem não gostaria de ter o Mário Jardel?»

A pergunta é feita por Alfredo Mestre, presidente do União Serpense, depois de confirmar ao Maisfutebol que há uma forte possibilidade de o antigo avançado brasileiro voltar a jogar… aos 47 anos.

«Tudo indica que poderá acontecer a partir de fevereiro», declarou Alfredo Mestre para início de conversa, antes de explicar.

«Não está nada certo ainda, nem foi assinado qualquer acordo. Tive um jantar com ele, falou-se da possibilidade de ele vir dar uma ajuda, nem que seja só nos últimos 30 minutos de cada jogo», contextualiza o dirigente.

«Vamos voltar a falar com ele. O Jardel ficou interessado no projeto de ser coordenador da formação, que foi a proposta que lhe fizemos, e disse que estaria disponível para ainda dar uns toques na bolinha», aponta, entusiasmado.

Certo para já é que Jardel viajou para o Brasil «para resolver uns assuntos» e Alfredo Mestre espera que ele regresse antes do final do mês para colocar no papel um acordo que fará Jardel receber por golo caso se torne mesmo reforço da equipa da AF Beja.