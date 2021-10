A polícia disparou vários tiros para o ar durante o jogo entre o Olímpico do Montijo e a equipa B do Vitória de Setúbal.

O jogo, que terminou com um empate a zero, ficou marcado por graves desacatos no Campo da Liberdade, e as imagens que circulam nas redes sociais mostram os agentes da autoridade a disparar vários tiros para o ar.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, os incidentes tiveram origem num desentendimento entre elementos das duas equipas, que depois acabaram por envolver elementos do público, sendo que alguns deles acabaram mesmo por invadir o campo.

Veja as imagens associadas ao artigo.