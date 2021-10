A Associação de Futebol de Setúbal divulgou os castigos do jogo entre Olímpico do Montijo e Vitória de Setúbal B, no qual houve desacatos e alguns agentes da PSP dispararam para o ar.

Além de ter aberto um processo de averiguações aos dois clubes, o Conselho de Disciplina da AF Setúbal puniu o jogador Alexandre Cardoso do Olímpico do Montijo com cinco jogos de suspensão pelo uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos.

Já o treinador Marco Bicho teve uma advertência e uma multa de 15 euros por interferência irregular/atos contra a equipa de arbitragem

No V. Setúbal B, o treinador Paulo Martins foi suspenso por um mês e multado em 75 euros, por Ameaças, injúrias e ofensas à reputação.

O jogo, que terminou com um empate a zero, ficou marcado por graves desacatos no Campo da Liberdade, e as imagens que circulam nas redes sociais mostram os agentes da autoridade a disparar vários tiros para o ar.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, os incidentes tiveram origem num desentendimento entre elementos das duas equipas, que depois acabaram por envolver elementos do público, sendo que alguns deles acabaram mesmo por invadir o campo.