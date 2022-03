A União Europeia acrescentou mais nomes à lista de nomes russos alvos de sanções por parte do organismo europeu, na sequência de ações que prejudicam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia.



O piloto Nikita Mazepin, que foi afastado recentemente da Haas, surge na lista, assim como o pai, Dmitry Mazepin, que era o patrocinador principal da equipa norte-americana de Fórmula 1.



No relatório, a União Europeia detalha que Dmitry Mazepin reuniu-se a 24 de fevereiro com Vladimir Putin, a par de outros 36 empresários russos, para discutir o impacto da invasão à Ucrânia e das sanções ocidentais.



«É um dos principais empresários envolvidos em setores económicos que são uma importante fonte de receita para o Governo da Rússia, que é responsável pela anexação da Crimeia e a desestabilização da Ucrânia», pode ler-se.



Nikita Mazepin entra igualmente na lista por estar, de acordo com a União Europeia, envolvido nos negócios do pai.



Roman Abramovich, empresário que abandonou o Chelsea, não está no rol de personalidades sancionadas pelo organismo europeu.



[em atualização]