O Torreense, adversário do FC Porto na final da Taça de Portugal em 1956, época em que os dragões alcançaram a primeira «dobradinha» (campeonato e Taça) do palmarés, respondeu a Jorge Nuno Pinto da Costa, que disse em declarações ao Porto Canal que vencer o Benfica ou o Sporting no derradeiro jogo da Taça tinha mais «mérito e significado» do que derrotar o Torreense.

Num comunicado enviado às redações, o clube centenário de Torres Vedras e com seis participações no principal escalão de futebol português contestou as declarações do dirigente dos dragões. «O Sport Clube União Torreense discorda em absoluto das declarações do Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto, ao dizer que é diferente o mérito e o significado de vencer na Final da Taça o SL Benfica, Sporting CP ou SC Braga do que o Torreense. Chegar ao jogo decisivo desta prova encerra sempre um grande mérito e na temporada de 1955/56 não foi diferente da temporada 2019/20. O Torreense nessa época eliminou duas das equipas ontem citadas pelo Sr. Pinto da Costa, Sporting CP e SC Braga, juntando-se ainda o Desportivo de Beja e o Belenenses de Matateu. Assim, ao vencer o Torreense no Jamor nesse dia 27 de Maio de 1956, o FC Porto não ganhou apenas mais um jogo, derrotou um grande adversário», pode ler-se.

O Torreense refere que Pinto da Costa, que tinha na altura 19 anos, terá certamente celebrado «efusivamente o feito do clube». «Certamente o mais importante da história até então.»

O clube de Torres Vedras lança ainda um convite ao presidente do FC Porto para que este redescubra a história do Torreense, ligada à dos dragões naquela final de Taça há 64 anos e não só. «O Sport Clube União Torreense tem o maior prazer em endereçar ao Sr. Pinto da Costa o primeiro convite oficial para a inauguração do seu novo museu, que ocorrerá entre setembro e outubro deste ano, em Torres Vedras.

A par do convite, o Torreense diz ter o «maior gosto» em oferecer ao dirigente dos dragões uma réplica da camisola que o clube usou em 1999 no Estádio da Antas aquando de uma vitória histórica sobre FC Porto para a Taça de Portugal (1-0), triunfo esse que, lembra, «impediu na altura a dobradinha em ano de penta».

«Com esta ação, o Torreense faz votos que o Sr. Presidente do FC Porto valorize ainda mais o tremendo esforço que o SCUT e tantos outros clubes fazem, no sentido de tomar verdadeiramente nacional o futebol português», conclui o comunicado.