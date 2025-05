O Sporting vai ter nova oportunidade de lutar pela sétima «dobradinha» da sua história no próximo domingo, quando disputar a final da Taça de Portugal frente ao Benfica, um ano depois de ter deixado escapar a oportunidade frente ao FC Porto de Sérgio Conceição.

Os leões foram os primeiros a juntar o campeonato e a Taça na mesma época, em 1941, mas, nos últimos anos, foram ultrapassados pelo FC Porto, que já soma 9 «dobradinhas», e viram o Benfica distanciar-se, já com onze duplos sucessos na mesma temporada.

A última «dobradinha» do Sporting já tem mais de vinte anos, foi na temporada de 2001/02, quando Lazlo Bölöni conduziu a equipa de Alvalade, já com o título de campeão garantido, à conquista do Jamor, com uma vitória sobre o Leixões (1-0), com um golo solitário de Mário Jardel.

Uma última «dobradinha» conquistada vinte anos depois da anterior, que datava de 1981/82, quando o conjunto liderado pelo inglês Malcom Allison bateu o Sp. Braga de Quinito (4-0), no Estádio Nacional, com golos dos históricos António Oliveira (2), Manuel Fernandes e Rui Jordão.

Duas dobradinhas separada por vinte anos que se juntam a outras quatro conquistadas em 1940/41, a primeira de todas, 1947/48, 1953/54 e 1973/74, esta última foi a primeira depois do 25 de Abril, a 9 de junho, com um triunfo sobre o Benfica no prolongamento (2-1), com golos de Chico Faria e Marinho contra um de Nené.

O FC Porto foi o último clube a conquistar a «dobradinha», em 2021/22, com a equipa do Dragão, comandada por Sérgio Conceição, a bater o Tondela (3-1), com um «bis» de Mehdi Taremi e mais um golo de Vitinha.

Foi a 26.ª «dobradinha» do futebol português e a nona do FC Porto. O Benfica é o clube que mais vezes venceu o campeonato e a Taça na mesma época, tendo conseguido tal feito em 11 ocasiões, a última delas já em 2016/17.

A primeira vez que um clube juntou os dois troféus na mesma temporada foi em 1940/41, quando Joseph Szabo era treinador do Sporting. Na década de 50, deu-se um dado curioso, com os três grandes do futebol português a garantirem a «dobradinha» em três temporadas consecutivas: Sporting (1953/54), Benfica (1954/55) e FC Porto (1955/56).

Benfica e FC Porto partilham a liderança no que concerne à maior série de «dobradinhas». Entre 1956/57 e 1971/72, os encarnados conseguiram o feito por quatro vezes, um registo igualado pelos dragões já no novo século, entre 2002/03 e 2010/11.

Apesar das quatro «dobradinhas» conseguidas nas primeiras duas décadas do século XXI, a década de 80 ainda continua a liderar o fenómeno, que se repetiu por cinco ocasiões.

Otto Glória ainda é o rei das «dobradinhas» já que, ao serviço do Benfica, ganhou por três vezes os dois troféus no mesmo ano desportivo (1954/55, 1956/57 e 1968/69). Seguem-se Joseph Szabo (1940/41 e 1953/54) e Sérgio Conceição (2019/20 e 2021/22), ambos com duas.

As 26 «dobradinhas» do futebol português

1940/41: Sporting

1942/43: Benfica

1947/48: Sporting

1953/54: Sporting

1954/55: Benfica

1955/56: FC Porto

1956/57: Benfica

1963/64: Benfica

1968/69: Benfica

1971/72: Benfica

1973/74: Sporting

1980/81: Benfica

1981/82: Sporting

1982/83: Benfica

1986/87: Benfica

1987/88: FC Porto

1997/98: FC Porto

2001/02: Sporting

2002/03: FC Porto

2005/06: FC Porto

2008/09: FC Porto

2010/11: FC Porto

2013/14: Benfica

2016/17: Benfica

2019/20: FC Porto

2021/22: FC Porto

Total por clubes

Benfica, 11

FC Porto, 9

Sporting, 6