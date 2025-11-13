Estreia esta sexta-feira de manhã o documentário «Deadline Day», uma produção original da Liga TV, que pode ser também vista no Maisfutebol a partir das 9 horas da manhã.

O documentário viaja, como facilmente se percebe, ao último dia de mercado, vendo por dentro como tudo acontece em dois clubes: no Estrela da Amadora e no Académico de Viseu.

Filmado em três locais (nas SAD já referidas e na própria Liga Portugal, acompanhando todos os contratos que iam chegando), o documentário vai ser apresentado em dois episódios, sempre lançados à sexta-feira