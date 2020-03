O Hospital Dr. Nélio Mendonça emitiu um comunicado a esclarecer a situação clínica de Dolores Aveiro e salienta que a mãe de Cristiano Ronaldo mantém «prognóstico reservado», após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico.

A unidade hospitalar da Madeira esclarece que Dolores Aveiro foi submetida a duas intervenções cirúrgicas de recanalização vascular, a química (trombólise) e a mecânica (trombectomia), acrescentando que «estas terapêuticas contribuem para a melhoria do prognóstico».

O hospital refere aqinda que toda a informação clínica será agora dada apenas à família de Cristiano Ronaldo, que se reservará ao direito de a tornar pública ou não.