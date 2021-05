Dolores Aveiro é uma fervorosa adepta do Sporting, clube no qual o filho se formou, e esta época tem vibrado com as conquistas da equipa de Ruben Amorim.

Este sábado, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais imagens dos festejos da vitória dos leões frente ao Nacional.

Vestida a rigor com a camisola do Sporting, como faz habitualmente, Dolores Aveiro cantou e dançou no final do encontro. Veja as imagens no vídeo associado.