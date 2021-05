Dolores Aveiro já está preparada para a festa do Sporting: a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia nas redes sociais, ao lado do namorado José Andrade, que surge como uma sugestiva t-shirt: «Sporting e Rock and Roll», pode ler-se.

Dona Dolores aproveitou para se mostrar pronta para celebrar a conquista do título de campeão, deixando uma mensagem de apoio à equipa, que já recebeu centenas de comentários e mais de quinze mil likes, alguns de figuras públicas sportinguistas como Sílvia Rizzo ou César Mourão.

«Força, Sporting. Nós acreditamos em vocês. Onde vai um vão todos», escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo.