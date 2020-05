O Benfica garante que as cinco modalidades de pavilhão «não estão em causa», mas assume também que o orçamento será substancialmente inferior ao dos últimos anos, por força dos efeitos da pandemia de covid-19.

«As modalidades de pavilhão praticamente não têm receitas, vivem muito daquilo que o futebol pode disponibilizar e da quotização dos nossos associados. Num momento de total paralisação, o clube sem receitas de bilhética, com a quotização afetada, os patrocinadores com muitas dúvidas em avançar com patrocínios, havia que equacionar o mundo em que estávamos a viver e equacionar as condições em que podia haver uma retoma. É esse trabalho que estamos a fazer. Ainda não sabemos exatamente a disponibilidade que vamos ter em termos orçamentais, mas será seguramente muito reduzida em relação ao que tínhamos nas épocas transatas», explicou o vice-presidente Domingos Almeida Lima, em declarações à BTV.

«O nosso ecletismo estatutariamente previsto é para manter, ainda que, temos de ser completamente realistas e sinceros, as condições desse ecletismo em termos de pujança financeira vão ser muito diferentes daquilo que era o cenário anterior. É um trabalho bastante difícil, tem de ser feito com muita ponderação porque o clube quer cumprir com todos os seus compromissos, mas não podemos ser irrealistas», acrescentou.