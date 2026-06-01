Domingos Duarte
Há 1h e 36min
Domingos Duarte pode juntar-se a Cédric Soares no Brasil
Defesa português está em fim de contrato e tem proposta do São Paulo
Defesa português está em fim de contrato e tem proposta do São Paulo
Domingos Duarte poderá rumar ao futebol brasileiro, pela porta do São Paulo, onde atua o compatriota Cédric Soares, segundo apurou o Maisfutebol.
O português não irá renovar com Getafe e tem ofertas em cima da mesa, dentro e fora da Europa, nomeadamente uma do Tricolor.
O defesa de 31 anos vê com bons olhos a possibilidade de rumar ao Brasil.
Domingos Soares cumpriu a quarta temporada no emblema espanhol e foi peça fundamental na qualificação do Getafe para a Liga Conferência, esta época.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS