Domingos Duarte poderá rumar ao futebol brasileiro, pela porta do São Paulo, onde atua o compatriota Cédric Soares, segundo apurou o Maisfutebol

O português não irá renovar com Getafe e tem ofertas em cima da mesa, dentro e fora da Europa, nomeadamente uma do Tricolor. 

O defesa de 31 anos vê com bons olhos a possibilidade de rumar ao Brasil. 

Domingos Soares cumpriu a quarta temporada no emblema espanhol e foi peça fundamental na qualificação do Getafe para a Liga Conferência, esta época.

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