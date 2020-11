Domingos Soares de Oliveira mostrou-se contra a criação de uma Superliga europeia, embora reconheça que, caso haja um convite para o Benfica, será difícil recusá-lo.

«A minha opinião é contrária, mesmo que o Benfica fosse um dos clubes representados na Superliga europeia. Se acontecer [o convite] quase nem é preciso pensar, mas preferia que não acontecesse», disse o administrador da SAD das águias, ao Off the Pitch.

«Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos da América, na Europa os adeptos gostam do sistema de subidas e descidas e a meritocracia é aquilo que é reconhecido por todos. Se se olhar para a nossa história em termos de futebol europeu, a nossa génese foi criada a nível nacional. (…) Para os nossos adeptos, em termos de competitividade, o que importa é aquilo que acontece em Portugal», prosseguiu.

Depois, Domingos Soares Oliveira reiterou que o grande objetivo do Benfica é o sucesso desportivo: «100 por cento dos nossos acionistas esperam que consigamos resultados dentro do campo e não fora. Sempre que dizemos que queremos mais receitas não é por querermos ser os primeiros ou os segundos a nível mundial nas receitas, mas sim porque queremos ter mais meios para investir dentro do campo.»