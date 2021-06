Em entrevista à TVI24, o CEO da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira deu uma série de explicações para a época falhada dos encarnados.

O dirigente atribuiu a falta de adaptação do treinador aos jogadores e vice-versa como o maior fator para o insucesso das águias, mesmo numa temporada em que houve um investimento de 100 milhões de euros.

«Houve um desconhecimento grande relativamente do treinador ao plantel e vice-versa. Fizemos muitas mudanças e ninguém sabia exatamente ao que ia. Este ano já haverá estabilidade, não prevemos muitas mudanças no plantel. O treinador já conhece bem o plantel», afirmou.

Além disso, Soares de Oliveira reconhece que houve um problema na gestão de expectativas: «Houve um erro de expectativas da nossa parte, elevámos muito a fasquia, hoje faria o discurso diferente. Penso que não vamos ouvir Jorge Jesus a dizer que vamos jogar o triplo, mas Jesus tem uma maneira muito própria de dialogar. É um excelente conversador.»

Domingos Soares de Oliveira referiu ainda que a falta de público prejudicou mais o Benfica do que a maioria dos restantes clubes, e explicou o investimento de 100 milhões de euros num ano em que a pandemia de covid-19 afetou as finanças do mundo inteiro.

«Com a venda do João Félix, criámos uma riqueza para dentro do clube. E pensámos: ‘o que devemos fazer com este dinheiro para criar maior capacidade de ganhar?’. Investimos, mas não correu bem.»

«Este ano o investimento não vai ser de 100 milhões de euros, obviamente. O que posso garantir é que as contratações serão poucas e cirúrgicas», continuou.

«Esta época faz-me lembrar 2013: perdemos tudo, literalmente tudo, e no ano seguinte ganhámos tudo. Não é fé», referiu, revelando ainda que os jogadores foram convidados a fazer uma autoavaliação do seu trabalho, além de Jorge Jesus e Rui Costa.