O administrador da SAD do Benfica, Miguel Moreira, substituiu Domingos Soares de Oliveira como representante para as relações com o mercado e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), informou esta segunda-feira a sociedade do clube encarnado.

Em nota enviada à CMVM, publicada no sítio oficial da Comissão, a SAD do Benfica refere que Miguel Moreira, vogal do Conselho de Administração, ocupa a partir de segunda-feira o lugar de Soares de Oliveira como elo de ligação com o regulador no marcado.

Antes de assumir o cargo no Conselho de Administração da SAD do clube lisboeta, Miguel Moreira desempenhou funções de diretor financeiro do Benfica.