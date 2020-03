O CEO do Benfica participou esta quinta-feira numa conferência organizada em Londres pelo Financial Times, tendo falhado sobre vários assuntos relacionados com o universo do clube da Luz, tendo feito uma revelação até agora desconhecida a propósito das partilhas de receitas dentro do futebol português.

«Para não haver uma centralização dos direitos televisivos, precisamos de evitar estes acordos que existem entre quem pode comprar os direitos e, aí sim, poderemos implementar a questão da solidariedade para com os outros clubes. Os alemães fizeram algo único. Os clubes que participaram nas competições europeias partilharam parte da sua receita com os emblemas menores. Isto não é conhecido em Portugal, mas partilhámos esta ideia com a Federação Portuguesa de Futebol. Ao participarem nas competições europeias, os clubes portugueses doariam parte das suas receitas», revelou Domingos Soares de Oliveira.

O administrador da SAD do Benfica partilhou ainda a visão estratégica do clube no que à formação diz respeito, falou dos planos de expansão do Seixal e manifestou o desejo de ver a equipa de futebol feminino, que joga no Estádio da Tapadinha, em Lisboa, mudar-se para lá.

«A academia neste momento não está preparada para receber a equipa feminina, mas temos um grande plano de expansão. Irá dobrar o tamanho atual do Benfica Campus, não só em termos de campos, mas também em termos do hotel. Assim que esta expansão for aceite, poderemos colocar a equipa feminina no centro de formação. Para nós isso é extremamente importante: 20 por cento dos nossos sócios são mulheres, por isso a pressão é elevada para promover a equipa feminina», disse Domingos Soares de Oliveira.