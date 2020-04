Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, garantiu que a solidez financeira do clube permite encarar o futuro com «confiança redobrada».

Ainda assim, o homem-forte das contas do futebol encarnado assumiu que uma «atitude responsável» obrigará a um novo olhar sobre alguns pontos, no pós-pandemia, nomeadamente a nível de investimentos.

«Graças a essa preparação encaramos o futuro com uma confiança redobrada. O que não significa que não tenhamos de ter uma atitude responsável e de rever uma série de matérias, criando vários cenários, de curto e de médio prazo, a nível de investimentos, de retoma das competições e dos impactos económicos que vamos ter na época em curso e que poderemos eventualmente ainda vir a sofrer durante a época 2020/21», referiu numa mensagem partilhada pelo Benfica.