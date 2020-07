O CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, afirmou nesta segunda-feira que «não há qualquer situação oficial com o treinador Jorge Jesus», mas admitiu que o presidente Luís Filipe Vieira e o técnico do Flamengo possam ter falado, devido à amizade que mantêm.

Na apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista, o administrador da SAD encarnada foi questionado sobre contactos do clube da Luz com o técnico do Flamengo e respondeu: «Não confirmo qualquer contacto direto. Já tive ocasião de explicar isto mais do que uma vez e recentemente transmitimos isso à CMVM. O nosso presidente tem uma relação pessoal com Jorge Jesus, portanto é natural que fale com o treinador. Mas não há, neste momento, qualquer situação oficial entre o Benfica e o treinador Jorge Jesus.»

O Benfica procura treinador desde a saída de Bruno Lage. Nélson Veríssimo assumiu a equipa até final da época, mas o cargo terá um novo «dono» em 2021/22. O Maisfutebol escreveu que o advogado Bruno Macedo foi enviado para o Rio de Janeiro para servir de intermediário entre as partes.