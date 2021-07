Domingos Soares Oliveira deixou uma mensagem aos colaboradores do Benfica, via mail, na manhã desta quinta-feira, poucas horas depois da detenção do presidente Luís Filipe Vieira.

«Ontem tivemos um dia difícil na nossa vivência benfiquista. A detenção do presidente Luís Filipe Vieira foi um facto que muito nos afetou, não apenas a nível pessoal, mas também pelo impacto que causa no nosso Benfica», começa por escrever o CEO, de acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol.

Domingos Soares Oliveira refere depois que «a justiça seguirá o seu caminho», e que os estatutos do clube e da SAD «existem para dar o enquadramento adequado» a momentos como este.

O dirigente realça ainda que os órgãos sociais, em particular a direção, «já expressaram de forma inequívoca que serão firmes e determinados na defesa da instituição».

«A nós, estrutura profissional, compete-nos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver, e do qual tantos e tantos benfiquistas se orgulham. Temos, desde sempre, uma missão: ganhar! Ganhar no campo e nos pavilhões, ganhar no sucesso económico, ganhar nas parcerias comerciais, ganhar na defesa do nosso património, ganhar porque temos os melhores, mais competentes e mais determinados colaboradores na indústria do desporto em Portugal», acrescenta.

Domingos Soares Oliveira refere depois que «o futuro não pode, nem deve, ser travado».

«É nos momentos de maiores adversidades que as grandes equipas se afirmam», reforça, mostrando confiança nos colaboradores.

«Mais do que nunca, este é o momento de união e da determinação», reitera Domingos Soares Oliveira, que termina com o lema «Carrega, Benfica!».