Luka Doncic, uma das estrelas da NBA, vai pagar os funerais das oitos crianças e de um segurança que foram assassinados na última quarta-feira, em Belgrado, na Sérvia.

Além disso, e através da Fundação Luka Doncic, o jogador dos Dallas Mavericks vai também suportar os custos do apoio psicológico aos sobreviventes, de acordo com a informação avançada por Adrian Wojnarowski, jornalista norte-americano que cita o porta-voz da instituição.

Doncic é esloveno, mas tem pai sérvio e família em Belgrado. No telegrama, o basquetebolista de 24 anos confessou estar «arrasado» com o massacre da autoria de um jovem de 13 anos.

«Estou arrasado com o trágico tiroteio numa escola na Sérvia e com a perda de vidas, inclusive de crianças inocentes. Os meus pensamentos estão com as famílias e toda a comunidade afetada por esta tragédia», afirmou.

Refira-se que na quarta-feira, um jovem de 13 anos matou oito colegas e um segurança da escola que frequenta com a pistola do pai – ambos estão detidos, sendo que o filho foi internado num centro psiquiátrico.